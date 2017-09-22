Лавров считает, что Западу вскоре придется отказаться от антироссийских санкций

РФ никогда не просила Запад о снятии санкций, сама жизнь заставляет западные страны отказываться от этой тупиковой линии, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, готовности к скорейшему прекращению "санкционных игр" западные коллеги пока не проявляют, хотя прекрасно понимают, что "ситуация ненормальная, и что нужно ее исправлять", передает ТАСС.

Россия ясно донесла до США свою позицию по вопросу завершения контртеррористической операции в Сирии, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.