Россия ясно донесла до США свою позицию по вопросу завершения контртеррористической операции в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Никакие попытки «американских друзей» сорвать операцию не останутся без должной реакции со стороны РФ, и американская сторона должна это принять, отметил Лавров.

Он добавил, что успехи сирийской армии при поддержке ВКС РФ впечатляют, особенно в Дейр-эз-Зоре, и назвал это "решительным вкладом в борьбу с ИГИЛ (зарпещена в РФ)".

Ранее Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что считает, что в НАТО не хотят следовать правилам безопасности, а пытаются воссоздать атмосферу холодной войны.