Лавров обвинил НАТО в стремлении воссоздать климат холодной войны

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что считает, что в НАТО не хотят следовать правилам безопасности, а пытаются воссоздать атмосферу холодной войны. Об этом он заявил, выступая на Генассамблее ООН.

"Суверенитет, отказ от вмешательства во внутренние дела, равенство народов, взаимоуважение - в международных делах Россия всегда придерживалась этих принципов", - сказал Лавров, отметив, что этим же принципам Россия следует и сейчас. По его словам, это не встретило взаимности "со стороны западных партнёров, опьянённых иллюзией наступления "конца истории"".