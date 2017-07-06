Bloomberg: Американские дипломаты опасаются, что Путин переиграет Трампа

На предстоящую встречу двух мировых лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа возлагаются большие надежды, поскольку это будет их первый личный контакт. Именно эта встреча заложит основу дальнейших российско-американских отношений на ближайшие четыре года.

Именно так расставил приоритеты пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Первая встреча, первое знакомство двух президентов, вот, наверное, главное в этой встрече".

Несомненно, российский президент – очень опытный политик, твердо идущий к цели, которого трудно сбить с толку. И в этом у него явное преимущество перед своим американским коллегой, впервые ставшим во главе державы в январе этого года. Экс-заместитель помощника министра обороны США по делам России и Украины Эвелин Фаркас опасается, что Путин переиграет Трампа. Американский лидер, по ее мнению, "склонен к лести, а Путин очень хорошо разбирается в психологии нашего президента", приводит опасения Фаркас Bloomberg.

Бывший посол США в России Уильям Бернс твердо знает, что российский президент "прибудет на встречу хорошо подготовленным, и важно, чтобы американская сторона также была хорошо подготовлена". Однако этого команда нынешнего главы Белого дома гарантировать не может. Известно, Трамп пренебрегает подготовкой к встречам и надеется разобраться в собеседнике с помощью своей интуиции. К тому же он не может долгое время удерживать внимание на одном вопросе и похож на ребенка-непоседу.



