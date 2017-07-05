Пескова обескуражил вопрос о подготовке Путина к рукопожатию с Трампом

О встрече двух лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа уже объявлено официально. Известно, что первый личный контакт между президентами России и США произойдет 7 июля в Гамбурге. Это будет полноценная встреча, но ограниченная по времени.



Журналистов волнуют многие тонкости этого общения, которого так долго ждали. В частности, они спросили пресс-секретаря Владимира Путина, как тот готовится к «фирменному» рукопожатию Трампа. Дмитрий Песков даже не нашелся, что ответить.



"Вы поставили меня в тупик", – признался он журналистам Lenta.ru.

Как известно, глава Белого дома отличается особым стилем рукопожатия, который характеризуется как "дергай и тащи". Такая манера приветствия, по мнению психологов, может говорить о "демонстрации силы". "Жертвами" Трампа уже стали несколько иностранных коллег, среди которых премьер-министр Японии Синдзо Абэ, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и вьетнамский премьер-министр Нгуен Суан Фук. А вот премьер-министр Канады Джастин Трюдо, видимо, подготовился к встрече. Он твердо держал руку и не дал Трампу перетянуть ее к себе. После приветствия с Трампом президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что его рукопожатие не было невинным, он якобы намеренно сдавливал руку Трампа, чтобы показать, что не намерен идти у него на поводу.