ЕС поддержал временные торговые преимущества для Украины

Совет ЕС сегодня одобрил предоставление Украине временных односторонних торговых преференций в качестве меры экономической поддержки Киева. Об этом говорится в заявлении Совета.

Как поясняется в документе, ЕС учитывает тяжелую обстановку в стране, поэтому в срочном порядке принимает активные меры в поддержку украинского государства.

В частности, речь идет о введении квот на поставку украинского меда, переработанных помидоров, виноградного сока, а также круп и муки. Также будут отменены таможенные сборы на импорт некоторых промышленных товаров.

Недавно Главы МИД стран-членов Евросоюза автоматически продлили санкции в отношении Крыма сроком еще на один год. Эти действия являются ответом на незаконное присоединение Крыма и Севастополя к российской территории. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем фейсбуке назвал ничтожным эффект западных санкций в отношении полуострова. По его словам, у общественности и политиков мира лишь растет интерес к региону.