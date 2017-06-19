Евросоюз продлил санкции против Крыма еще на год

Главы МИД стран-членов Евросоюза автоматически продлили санкции в отношении Крыма сроком еще на один год. Эти действия являются ответом на незаконное присоединение Крыма и Севастополя к российской территории.

Впервые санкции против российского полуострова ввели в июне 2014 года, после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова. В отношении ряда депутатов от Крыма действуют персональные санкции.



