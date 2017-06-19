Аксенов назвал эффект от санкций ЕС против Крыма ничтожным

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем фейсбуке назвал ничтожным эффект западных санкций в отношении полуострова. По его словам, у общественности и политиков мира лишь растет интерес к региону.

Аксенов отметил, что это позор Европы и проявление тоталитарного мышления, глупая и аморальная политика. Она, по мнению премьера, вредит всем и, в конечном счете, ведет к хаосу в международных отношениях, передает "Аргументы неделi. Крым".

Аксенов пригласил всех желающих посетить и насладиться Крымом.

Главы МИД стран-членов Евросоюза автоматически продлили санкции в отношении Крыма сроком еще на один год.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года.