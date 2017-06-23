Катар получил список требований арабских стран для восстановления отношений

Власти Кувейта передали Катару список требований четырех арабских стран, выполнив которые, Доха может рассчитывать на восстановление дипломатических отношений. Точный перечень претензий не известен.

Но ранее государственный министр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш отметил, что арабские страны требуют от Дохи прекратить поддержку терроризма и террористических группировок в Ливии и Сирии. Кроме того, Гаргаш раскритиковал катарский телеканал "Аль-Джазира".

Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении журналистов, страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и ликвидировать спутниковый телеканал "Аль-Джазира". От Катара требуют выдачи всех лиц, разыскиваемых в четырех странах по обвинению в терроризме и предоставлении подробного отчета о финансировании иностранных деятелей оппозиции. На выполнение всех требований Дохе дается 10 дней.

Как сообщалось ранее, Катар не прекратит поставки природного газа в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), несмотря на блокаду, введенную в отношении Дохи соседними государствами, в том числе ОАЭ.