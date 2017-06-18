Катар не будет перекрывать подачу газа в ОАЭ, несмотря на блокаду

Катар не прекратит поставки природного газа в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), несмотря на блокаду, введенную в отношении Дохи соседними государствами, в том числе ОАЭ.

Об этом сообщил в интервью телеканалу Al Jazeera генеральный директор государственной корпорации Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби. Он отметил, что если бы произошло перекрытие газопровода, это нанесло бы крупный ущерб народу Эмиратов.

Объем ежедневных поставок катарского газа в ОАЭ оценивается в примерно 56,6 млн кубометров.