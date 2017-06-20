В МИДе считают усиление США на юге Сирии абсолютно незаконным
20 июня 2017, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
Усиление США на юге Сирии является абсолютно незаконным, так как не согласовано ни с Совбезом ООН, ни с официальным Дамаском, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.
"Это абсолютно незаконно. Нет ни такого решения Совета Безопасности, ни просьбы законных властей Сирийской Арабской Республики", — приводит его слова РИА Новости. По его словам, незаконно присутствие на территории Сирии не только американцев, это относится и "к туркам, и ко всем остальным".
Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты перебросили в Сирию ракеты с большим радиусом действия. Речь, как сообщают СМИ, идет о системе HIMARS. Она окажет поддержку присутствующим в Сирии силам возглавляемой США коалиции.
Возглавляемая Соединенными Штатами коалиция решила поменять места базирования своей авиации в Сирии.