В МИДе считают усиление США на юге Сирии абсолютно незаконным

Усиление США на юге Сирии является абсолютно незаконным, так как не согласовано ни с Совбезом ООН, ни с официальным Дамаском, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

"Это абсолютно незаконно. Нет ни такого решения Совета Безопасности, ни просьбы законных властей Сирийской Арабской Республики", — приводит его слова РИА Новости. По его словам, незаконно присутствие на территории Сирии не только американцев, это относится и "к туркам, и ко всем остальным".

Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты перебросили в Сирию ракеты с большим радиусом действия. Речь, как сообщают СМИ, идет о системе HIMARS. Она окажет поддержку присутствующим в Сирии силам возглавляемой США коалиции.

Возглавляемая Соединенными Штатами коалиция решила поменять места базирования своей авиации в Сирии.