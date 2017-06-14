Американцы перебросили в Сирию ракеты с большим радиусом действия

Соединенные Штаты перебросили в Сирию ракеты с большим радиусом действия. Об этом узнали СМИ.

Речь, как сообщает Reuters, идет о системе HIMARS. Предполагается, что она окажет поддержку присутствующим в Сирии силам возглавляемой США антитеррористической коалиции. Против кого американцы планируют применять данные ракеты, не уточняется.

Напомним, на прошлой неделе коалиция нанесла очередные авиационные удары по сирийским проправительственным армейским подразделениям. Эти силы подверглись бомбардировке в связи с тем, что они перешли в наступление на группировки оппозиции, которые поддерживает Вашингтон. После нанесения ударов в коалиции высказались о возможности войны с Россией.