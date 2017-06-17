Путин рассказал о влиянии Коля на его политические взгляды

Владимир Путин рассказал журналистам, что умерший немецкий экс-политик Гельмут Коль значительно повлиял на его политические взгляды.

По словам президента России, он познакомился с канцлером Германии в начале 1990-х годов. Путин, который в то время работал в мэрии Санкт-Петербурга, отметил, что Коль произвел на него впечатление политика-интеллектуала. Взгляды Коля на отношения Берлина и Москвы сильно повлияли на мировоззрение будущего российского лидера.

Напомним, Гельмут Коль умер накануне. Ранее в субботу «Аргументы недели» писали, что Владимир Путин выразил соболезнования немецким властям в связи с кончиной политика.