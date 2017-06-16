Умер Гельмут Коль

В Германии скончался бывший руководитель правительства страны Гельмут Коль. Экс-политику было 87 лет.

Сообщение о смерти Коля опубликовала газета Bild. Что стало причиной его кончины, не уточняется.

Председатель Христианско-демократического союза Гельмут Коль являлся федеральным канцлером ФРГ 4 срока подряд - с 1982-го по 1998 год. На время правления Коля пришлись такие исторически значимые события, как объединение ФРГ и ГДР и окончание холодной войны между Западом и советским блоком. СМИ отмечают, что в этих процессах Гельмут Коль сыграл очень важную роль.

Дата и место похорон экс-канцлера пока не названы.