Путин выразил соболезнования властям Германии в связи с кончиной Гельмута Коля

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования властям Германии в связи с кончиной немецкого политика, бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля.

Путин отметил, что ему "посчастливилось лично общаться с Гельмутом Колем". "Я искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях", - признался российский лидер. "Владимир Путин направил телеграмму соболезнования Федеральному Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с кончиной авторитетнейшего государственного деятеля, одного из патриархов европейской и мировой политики Гельмута Коля", - сообщается на сайте Кремля.

"В России его будут помнить как принципиального сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, внесшего огромный вклад в укрепление взаимовыгодного двустороннего партнерства и добрососедства", – подчеркивается в соболезновании российского президента.

"Аргументы недели" 16 июня со ссылкой на немецкие СМИ сообщили о смерти Гельмута Коля.