Володин призвал Европу подумать о последствиях новых антироссийских санкций

Европейские политики должны задуматься о последствиях новых антироссийских санкций. Об этом заявил сегодня Вячеслав Володин.

Как отметил председатель Госдумы, ограничительные меры наносят экономический вред не только РФ, но и странам Европы, которые являются ее географическими соседями. По словам Володина, Соединенные Штаты, вводя новые санкции, превращают европейцев в заложников своих решений.

Напомним, ранее на этой неделе американский сенат одобрил расширение санкций против Российской Федерации. В Европе этот шаг вызвал критику. В частности, сегодня стало известно, что его осудила канцлер Германии Ангела Меркель.