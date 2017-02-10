Трамп заявил, что США и Китай отлично ладят

С главой Китая Си Цзиньпином президент США поговорил накануне вечером, и многие эксперты отметили позитивный характер данного разговора. Об этом же заявил и сам Трамп на встрече с премьером Японии.

Трамп 10 февраля встретился с главой Кабмина Японии Синдзо Абэ и на встрече с журналистами по итогам переговоров сообщил, что хорошие отношения Америки и Китая будут полезны всему азиатскому региону, в том числе и Японии, сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что Трамп, как и глава КНР, придерживается политики «единого Китая» (то есть США не признает самостоятельность Тайваня). Встреча с Синдзо Абэ также прошла в конструктивном ключе.