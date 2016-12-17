США и Китай могут оказаться на пороге конфликта

Как пишет издание The National Interest, критика Дональда Трампа, звучащая в адрес Пекина, привела к серьезным разногласиям между США и Китаем, и в настоящий момент существуют все предпосылки для возникновения конфликта между двумя странами.

По мнению авторов материала, рост напряжения вызван тремя факторами - культурными различиями, расхождением во взглядах насчет места Китая в мировой экономике, а также влиянием, которое оба государства оказывают на мировой арене.

В материале отмечается, что риск возникновения конфликта в некоторой степени смягчается развитыми торговыми отношениями, однако этого недостаточно, чтобы полностью исключить возможность конфликта.

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