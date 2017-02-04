Жириновский намерен опять баллотироваться в президенты

Владимир Жириновский, сегодня вновь избранный главой партии ЛДПР, решил “пойти на рекорд” и принять участие в президентской гонке в шестой по счету раз.

В беседе с журналистами, состоявшейся после переизбрания, Жириновский заявил, что, вероятнее всего, станет кандидатом от ЛДПР на выборах в 2018 году, сообщает “Российская газета”. Он отметил, что никто в Европе столько раз не выдвигал свою кандидатуру, и если бы в России были те же условия, что и в США, он победил бы на выборах, как Дональд Трамп.

Стоит отметить, что глава ЛДПР и раньше сравнивал себя с американским лидером, причем нашел между ним и собой много общего. Отличие же, по мнению Жириновского, у них только одно: он не был президентом, когда баллотировался в президенты.

Читайте также:

См. все новости дня