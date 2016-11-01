Жириновский увидел между собой и Трампом только одно различие

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский нашел много общего между собой и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. А вот отличие, по его мнение, между ними, только одно.

По словам Жириновского, в первую очередь американского политика роднит с ним тот факт, что он провел свою избирательную кампанию самостоятельно, без привлечения специалистов и имиджмейкеров. Кроме того, их с Трампом объединяет и умение говорить”без бумажек”. Лидер ЛДПР также отметил сходство в той части их предвыборных кампаний, которая касается миграционной политики и жесткого отношения к мигрантам.

Отличие же Жириновский увидел только одно: баллотируясь в президенты страны, он не был миллиардером.

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