Песков рассказал о субботнем разговоре Путина и Трампа

В Кремле сообщили детали предстоящего телефонного разговора между президентами США и России.

Ранее стало известно о том, что к разговору Владимира Путина и Дональда Трампа присоединится Майк Пенс, занимающий пост вице-президента Соединенных Штатов. Участие в запланированных переговорах значится в рабочем графике Пенса.

Данную информацию журналистам прокомментировал Дмитрий Песков. По словам спикера Кремля, со стороны Москвы в разговоре будет участвовать только президент Владимир Путин.

Напомним, телефонная беседа политиков должна состояться в субботу в 20.00 мск. Согласование даты переговоров заняло несколько дней.