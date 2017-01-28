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Женщина с ребенком на руках бросилась на рельсы в московском метро
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Видео с места ДТП на Кутузовском проспекте опубликовано в сети (ВИДЕО)
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Серьезное ДТП с микроавтобусом произошло в Подмосковье, есть жертва
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Песков рассказал о субботнем разговоре Путина и Трампа
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В Подмосковье пенсионерка устроила кровавую бойню
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На одной из улиц Красноярска мужчина внезапно начал палить из ружья
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Автомобиль сбил четырех рабочих на тротуаре в центре Москвы
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На месте пожара в Якутии обнаружены останки годовалого ребенка
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К телефонной беседе Путина и Трампа присоединится еще один человек
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Александр Лебзяк: Боксом должны руководить профессионалы
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Казаки уже близко! – В Швеции высмеяли антироссийскую истерию
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Тереза Мэй призвала сохранить антироссийские санкции до выполнения Минских соглашений
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В огне на скалодроме в Петербурге погибли люди
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Проект Конституции Сирии, подготовленный Москвой, передали спецпосланнику ООН
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Месть по-итальянски: пенсионер 10 лет слал политикам письма с фекалиями
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Венгрия подсчитала убытки от антироссийских санкций
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Белый дом озвучил темы первой беседы Путина и Трампа
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Советник Трампа подтверждает: отмена антироссийских санкций обсуждается
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В Туле 10-летний сын адвоката терроризирует всю школу
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Нестареющая классика: Надаль и Федерер сыграют в финале Australian Open
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Сочинский стадион "Фишт" весной примет первый футбольный матч
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Франсуа Олланд: президентство Трампа - вызов Европе
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16-летнюю дочь Емельяненко избили по заказу ее друзей
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Лишенный прав иркутский водитель пытался задушить себя в машине ГИБДД
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В Кремле раскрыли подробности предстоящего разговора Путина и Трампа
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Сообщение о скором снятии американских санкций в Кремле посчитали сомнительным
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Ребенок сломал позвоночник в маршрутке, подпрыгнувшей на "лежачем полицейском"
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Государство может подарить по 1,5 млн ипотечным заёмщикам
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Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли чемпионат Европы в спортивных парах
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Лукашенко рассказал о борьбе «братской Украины» за независимость