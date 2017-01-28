К телефонной беседе Путина и Трампа присоединится еще один человек

Сегодня стало известно, что к телефонному разговору президентов России и США присоединится еще один человек.

Беседа должна состояться в субботу, 28 января, в 20.00 по московскому времени. Согласно информации, предоставленной РИА "Новости", к телефонному разговору президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа присоединится и вице-президент Штатов Майк Пенс.

Данный факт отражен в расписании вице-президента США на сегодняшний день. Белый дом, однако, пока не сообщил об участии Пенса в разговоре политиков.