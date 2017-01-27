Белый дом озвучил темы первой беседы Путина и Трампа

Лидеры России и США проведут первые телефонные переговоры вечером в субботу, 28 января. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже раскрыл некоторые подробности разговора.

По его словам, Владимир Путин поздравит своего американского коллегу со вступлением в должность президента, а также обменяются мнениями по текущему состоянию двусторонних отношений.

В свою очередь советник главы Белого дома Келлианн Конуэй также дала свои комментарии о ходе телефонного разговора. В интервью телеканалу CBS она заявила, что Путин и Трамп обсудят борьбу с терроризмом и ряд других вопросов.

"Я предполагаю, что они обсудят общие интересы двух стран, как работать совместно по вопросам, где возможно найти общий язык, а также борьбу с радикальным исламским терроризмом", - отметила Конвей.

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