Проди посоветовал ЕС опередить Трампа и снять антироссийские санкции первым

Романо Проди считает, что европейские санкции в отношении России, нужно отменить. Он посоветовал ЕС не медлить с этим.

Высказывание бывшего главы Еврокомиссии и кабинета министров Италии приводит газета La Stampa. Собеседник издания убежден: новый президент США Дональд Трамп в ближайшее время объявит о прекращении действий ограничительных мер. Проди советует европейским чиновникам сделать это первыми. Так Евросоюз продемонстрирует Вашингтону, что у него нет «привилегированной роли в отношениях с Россией».

Западные санкции были наложены на Москву после присоединения Крыма к РФ и начала боевых действий в Донбассе. Накануне «АН-онлайн» писали о заявлении кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, который призвал к налаживанию диалога с Россией. Фийону в Twitterответил член Совета Федерации Алексей Пушков.