Пушков посоветовал Фийону поделиться своим мнением о санкциях с Меркель

Высказывание кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона об антироссийских санкциях прокомментировали в Совете Федерации.

Накануне «АН-онлайн» сообщили о том, что Фийон призвал страны Запада налаживать отношения с РФ. По мнению французского политика, конфликтовать с Москвой – это безумие.

Член Совфеда Алексей Пушков на своей странице в Twitter процитировал заявление Франсуа Фийона и заметил, что с ним должны ознакомиться немецкий канцлер Ангела Меркель и американские сенаторы. Последние, по словам Пушкова, страдают манией величия.

Ограничительные меры в отношении России были наложены в связи с украинскими событиями весной 2014 года и с тех пор неоднократно продлевались. На прошлой неделе глава МИД Австрии назвал условия, при которых санкции будут отменены.