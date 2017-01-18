Глава МИД Австрии назвал условия отмены антироссийских санкций

Министр иностранных дел Австрии высказал свое мнение о продолжении Евросоюзом санкционной политики в отношении Москвы. Себастьян Курц считает, что ограничительные меры можно постепенно отменять, если будут выполняться Минские соглашения.

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что пока прогресса по выполнению договоренностей о прекращении огня он не наблюдает. Также Курц подчеркнул: его заявление не относится к тем санкциям, которые были наложены в связи с вхождением Крыма в состав РФ.

Напомним, Европейский союз ввел антироссийские санкции в 2014 году в ответ на вмешательство Москвы в украинский кризис, выразившийся в присоединении Крыма к России и поддержке ополченцев Донбасса. В Кремле неоднократно заявляли, что РФ не принимает участия в гражданской войне, вспыхнувшей в Донецкой и Луганской областях Украины.

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