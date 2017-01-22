Американские сенаторы хотят запретить Трампу снять санкции с России

Полномочия президента США позволяют ему собственноручно отменить антироссийские санкции, и Конгресс США хочет эту возможность у Дональда Трампа отнять, приняв соответствующие поправки в законопроект.

Об упомянутой законодательной инициативе американских сенаторов стало известно журналистам 22 января, сообщает РИА Новости.

Инициаторы запрета отмены антироссийских санкций – демократ Чак Шумер и республиканец Джон Маккейн. Свои намерения сенаторы объясняют недопустимостью «сделок» между Белым домом и Кремлем. О возможности подобных сделок Дональд Трамп многократно и открыто заявлял.

Конгрессмены всерьез опасаются, что после отмены санкций Россия, по словам сенаторов, «продолжит вмешиваться в американские выборы». О так называемом «российском вмешательстве» в выборы американского президента сенаторы бездоказательно говорят с момента подведения итогов голосования.