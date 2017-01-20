Песков прокомментировал возможность участия Навального в выборах 2018 года

Дмитрий Песков высказался о возможном участии в президентских выборах 2018 года известного борца с коррупцией Алексея Навального.

Как заявил спикер Кремля в интервью BBC, соперничество представителей действующей власти и серьезной оппозиции принесло бы пользу. Сможет ли Навальный выдвинуть свою кандидатуру или нет, Песков не знает. По его словам, ответ на данный вопрос, в соответствии с действующим законодательством, даст уполномоченный орган - Центральная избирательная комиссия.

О том, что Алексей Навальный собирается бороться за президентский пост, стало известно в конце прошлого года. В 2013-м представитель оппозиции участвовал в выборах московского градоначальника, на которых проиграл действующему мэру Сергею Собянину.

Ранее в пятницу «АН-онлайн» писали о том, что Дмитрий Песков ответил на вопрос о новом сроке Владимира Путина.

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