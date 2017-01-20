Песков ответил на вопрос о новом сроке Путина

Пресс-секретарь Владимира Путина надеется на его выдвижение на новый президентский срок.

Дмитрий Песков принял участие в программе ВВС Hard Talk. Как следует из фрагментов программы, просочившихся в интернет до эфира, спикеру Кремля был задан вопрос о том, будет ли Путин баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Песков напомнил: еще в первом интервью британским журналистам в 2004 году он заявил, что как гражданин РФ надеется на продление полномочий главы государства.

Тема участия в грядущих выборах поднималась на большой пресс-конференции Владимира Путина в конце прошлого года. Как заявил тогда президент, он примет решение об участии или неучастии в кампании исходя из обстановки в стране и мире.

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