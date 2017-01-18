Путин обсудил ситуацию в Донбассе с Олландом и Меркель

Сегодня состоялись телефонные переговоры между российским лидером Владимир Путин, президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как сообщается на сайте Кремля, стороны обсудили обострение в Донбассе и реализацию минских договоренностей. Было отмечено обострение обстановки в Донбассе вдоль линии соприкосновения. Кроме того, собеседники выразили неудовлетворенность ходом реализации договоренностей.

Кроме того, проезидент России проинформировал собеседниках о предпринятых шагах по урегулированию сирийского конфликта и подготовке запланированной на 23 января встречи, в которой примут участие представители сирийских властей и оппозиции.

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