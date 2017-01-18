В Кремле прокомментировали идею обмена Крыма на Донбасс

Идею депутата Верховной Рады Надежды Савченко, обращённую к властям Украины, оставить Крым России за её выход с Донбасса восприняли с непониманием в Кремле: какой может быть «обмен» российского региона?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот вопрос абсолютно недискуссионным и неоспоримым для России. Поскольку Крым уже является её неотъемлемой частью, как другие регионы страны, в Кремле не собираются вести торг с кем-либо по поводу его статуса, положения и будущего. Вопрос закрыт.

Что касается районов Донбасса, неподконтрольных киевской власти, то Россия делает всё необходимое для урегулирования конфликта, уверен Песков.