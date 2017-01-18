Савченко предложила вернуть Донбасс путем сдачи Крыма

Надежда Савченко предложила властям Украины способ вернуть провозгласившие независимость территории Донецкой и Луганской областей. В интервью телеканалу «112 Украина» депутат Верховной Рады заявила, что сделать это мирным путем можно только посредством сдачи Крыма России.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума весной 2014 года. Сразу после этого в Донбассе вспыхнуло восстание против новой украинской власти, приведшее к образованию двух самопровозглашенных государств – ДНР и ЛНР.

Бывшая летчица Надежда Савченко известна своими неоднозначными высказываниями. Так, на прошлой неделе она заявила, что бедный украинский народ в настоящий момент могут объединить только «холодильник и кошелек».

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