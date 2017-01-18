Постпред США при ООН рассказала о «российской угрозе» миру

«Мы победили фашистов и коммунистов. Теперь мы столкнулись с авторитаризмом и циниками», - заявила дорабатывающая последние часы в должности специального постпреда США при ООН Саманта Пауэр.

И это было ещё не самое странное заявление чиновницы в прощальной речи перед СМИ, посвященной, в основном, «ключевой для США» российской угрозе. Например, она сделала «сенсационное открытие» (давно подтвержденное Кремлем), что Москва стоит за захватом Крыма «маленькими зелёными человечками». Почему они именно маленькие в её представлении, как эпические инопланетяне, журналистам остаётся только догадываться.

Кроме того, по утверждению Пауэр, Москва поддерживает незаконные военные формирования на востоке Украины» и устраивает кибератаки на Вашингтон и его союзников. Разгадка цели таких действий России в изложении американской представительницы оказалась и вовсе неожиданной: это попытки отвлечь внимание населения от масштабной коррупции в стране.

Тем не менее, как сгладила в итоге антироссийский накал выступления Саманта, сотрудничество между США и Россией не только возможно, но необходимо, а в ряде случаев было полезно.

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