Трампу предложили определиться, за кого он: за Россию или за ЦРУ

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест 17 января заявил, что Трампу и его команде надо определиться, на чьей он стороне, если брать Россию и разведку Америки. Выбор сложный, и сам Трамп пока его не сделал.

Ранее «АН-онлайн» сообщалио том, что бывший агент английской разведки распространил в интернете документ, якобы имеющий компромат на Дональда Трампа. Российский президент, комментируя этот «документ», сравнил американских фальсификаторов фактов с проститутками. Представители американских СМИ это и попросили прокомментировать Джоша Эрнеста.

Представитель Белого дома, отвечая на поставленный вопрос, разведку США и демократов с республиканцами поставил на одну сторону, а на другую – Россию и Wikileaks. А потом сказал, что Трампу придется выбирать одну из двух сторон.