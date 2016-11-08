Стало известно, почему WikiLeaks не публикует компромат на Трампа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж рассказал, почему на его сайте не появляется информация, компрометирующая Дональда Трампа и нескольких других кандидатов в президенты Соединенных Штатов.

Как сообщает Life, Ассандж разместил на сайте сообщение, в котором объяснил отсутствие компрометирующих публикаций. По его словам, “нельзя опубликовать то, чего нет”, а в отношении избирательных кампаний Трампа, Стайна и Джонсона организация не располагает сведениями, соответствующими ее организационной политике.

Ранее Ассандж пообещал опубликовать данные, способные повлиять на ход президентских выборов в Соединенных Штатах.

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