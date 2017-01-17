Лавров назвал условие для выстраивания отношений с США, ЕС и НАТО

В настоящее время в Москве проходит традиционная пресс-конференция, посвященная итогам деятельности российской дипломатии в минувшем году.

В ходе пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами, Евросоюзом и НАТО, но только на условиях равноправного сотрудничества и взаимоуважения, без навязывания ценностей.

Лавров подчеркнул, что говорить о перспективах отношений с США пока рано, однако отметил, что Дональд Трамп и его команда использует другой подход, нежели чем администрация его предшественника Барака Обамы, что позволяет надеяться на более эффективное сотрудничество по ряду вопросов. в том числе по урегулированию конфликта в Сирии.

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