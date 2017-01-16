Вице-президент США назвал американскую дипломатию провальной

В то время как бывшего уже вице-президента США Байдена торжественно встречают сегодня в Киеве, заступающий следом за ним в эту должность Майкл Пенс заявляет о полном провале американской дипломатии в мире.

В эфире телеканала Fox News он снова подтвердил намерения избранного президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией, максимально разрушенные предыдущей администрацией. И это не единственный провал дипломатии Америки, считает он.

Пенс солидарен со своим шефом во мнении, что борьба с общим врагом на Ближнем Востоке гораздо важнее причин для конфронтации. А также напрочь отвергает обвинения в адрес команды Трампа о сотрудничестве с российскими хакерами в целях победы на выборах.