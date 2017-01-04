Вице-президент США рассказал, что Трамп как президент сделает в первую очередь

Ранее «АН-онлайн» писали про обещания Трампа, его краткую программу действий. Судя по всему, политик выполнит обещанное. Во всяком случае, он уже готов сделать первую часть из того, что обещал.

Будущий вице-президент США Майк Пенс заявил журналистам 4 января, что первым делом, которое Трамп сделает на посту главы государства, станет отмена системы обязательного медицинского страхования, введенной Бараком Обамой. Реформа Обамы в сфере здравоохранения даже названа в народе в его честь – Obamacare. И о ней Трамп много говорил во время предвыборной кампании.

Американская реформа здравоохранения, Obamacare, дала малоимущим субсидии на медстраховку, но в то же время все остальные граждане страны должны эту страховку покупать по более дорогой цене.

Отметим, что инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января.