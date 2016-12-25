Премьер Израиля: резолюция ООН - дело рук администрации Обамы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что принятая не так давно Советом Безопасности ООН резолюция по поселениям на территории Палестины была инициирована администрацией президента США Барака Обамы.

Нетаньяху подчеркнул, что на протяжении нескольких десятилетий между Израилем и США существовали разногласия по вопросу поселений, однако стороны всегда соглашались с тем, что Совбез ООН - неподходящее место, чтобы его решать. Однако при голосовании за проект резолюции, требующий прекратить строительство израильских поселений на палестинской территории, США не воспользовались правом вето, а американский представитель был единственным, кто воздержался.

Также сегодня стало известно, что Нетаньяху вызвал в МИД послов стран, входящих в Совбез ООН, по поводу принятой резолюции. Кроме того, в свете поддержки Украиной резолюции, израильский премьер отменил визит главы украинского Кабинета министров Владимира Гройсмана.

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