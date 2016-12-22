Названа сумма, которую Япония в 2017 году потратит на сотрудничество с РФ

Японские власти назвали сумму, которую готовы потратить на сотрудничество с Россией в будущем году.

Правительство одобрило бюджет на 2017 год, в котором предусмотрено 3,5 млрд иен (около 29 млн долларов) на экономическое сотрудничество с РФ.

Как уточняет РИА "Новости", накануне в Японии был одобрен бюджет на финансовый год, который начнется 1 апреля. Его общая сумма составляет 97,45 трлн иен, то есть 832 млрд долларов. В начале будущего года бюджет, одобренный кабмином, рассмотрит парламент страны.