Качиньского вывели из здания Сейма под охраной полиции

Лидер правящей в Польше партии Ярослав Качиньский из-за протестной акции смог покинуть здание нижней палаты парламента страны только под усиленной охраной полиции. Протестующие бросались на правоохранителей.

Депутатам польской партии «Закон и справедливость» выход из здания Сейма был заблокирован. Представители оппозиции обещали, что народные избранники встретят Рождество на рабочих местах, передает ТАСС.

Этой ночью приблизительно в три часа полиция смогла оттеснить протестующих и обеспечить депутатам безопасный коридор для выхода из здания. Сообщается, что полиция не применяла спецсредства, только физическую силу. А участники акции пытались бросаться под колеса депутатских машин, однако никто не пострадал.

Ярослав Качиньский и премьер-министр Польши Беата Шидло смогли покинуть здание. В настоящее время несколько сотен силовиков оцепили весь комплекс зданий парламента. Причина недовольства людей – на заседание Сейма пустили не всех журналистов, и это вызвало возмущение оппозиции, которая и устроила акцию. Несмотря на протесты, кворум собрался, и депутатам удалось принять бюджет страны на 2017 год.