Внешнеполитический курс Америки в корне поменяется с приходом к власти администрации 45-го президента США Дональда Трампа. Во всяком случае, так обещает сам Трамп. Такое заявление он сделал 17 декабря.

На встрече со своими сторонниками в штате Флорида избранный президент США Дональд Трамп заявил, что внешняя политика США требует нового направления, передает РИА Новости.

Трамп в настоящее время проводит так называемый «благодарственный тур» по США: встречается со своими сторонниками в различных штатах и рассказывает им о своих намерениях на посту президента страны.

Трамп считает, что Америке вместо того, чтобы перестраивать мир под себя, проще перестроиться самой. Миллиардер говорит, что Америка должна прекратить «безответственные вторжения» в разные страны: такая политика безумна.

Ранее «АН-онлайн» писали о заявлении российского лидера по поводу обещаний Трампа. Владимир Путин отметил, что слова нового главы США – это пока всего лишь слова, а как он будет воплощать обещанное – это покажет время.