Трамп пообещал обновить внешнюю политику США
17 декабря 2016, 08:49 [ «АН-онлайн» ]
Внешнеполитический курс Америки в корне поменяется с приходом к власти администрации 45-го президента США Дональда Трампа. Во всяком случае, так обещает сам Трамп. Такое заявление он сделал 17 декабря.
На встрече со своими сторонниками в штате Флорида избранный президент США Дональд Трамп заявил, что внешняя политика США требует нового направления, передает РИА Новости.
Трамп в настоящее время проводит так называемый «благодарственный тур» по США: встречается со своими сторонниками в различных штатах и рассказывает им о своих намерениях на посту президента страны.
Трамп считает, что Америке вместо того, чтобы перестраивать мир под себя, проще перестроиться самой. Миллиардер говорит, что Америка должна прекратить «безответственные вторжения» в разные страны: такая политика безумна.
Ранее «АН-онлайн» писали о заявлении российского лидера по поводу обещаний Трампа. Владимир Путин отметил, что слова нового главы США – это пока всего лишь слова, а как он будет воплощать обещанное – это покажет время.