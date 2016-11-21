Путин поставил под сомнение реализацию предвыборной программы Трампа

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС выразил свое мнение о предвыборных обещаниях избранного президента США Дональда Трампа.

Президент России не видит ничего плохого в том, что Трамп намеревается вернуть в Соединенные Штаты промышленность, которая была ранее выведена в развивающиеся страны. Это должно значительно увеличить количество рабочих мест для американских граждан. Если экономика США будет успешно развиваться, это положительно скажется на здоровье экономики мировой.

При этом Владимир Путин отметил: между предвыборной риторикой и реальной политикой всегда есть большая разница. Это касается и обещаний Трампа.

Дональд Трамп стал 45-м президентом США по итогам выборов 8 ноября. Через несколько дней после избрания у нового американского лидера состоялся телефонный разговор с Путиным.