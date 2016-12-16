Владимир Путин пригласил Синдзо Абэ посетить Россию

Российский лидер Владимир Путин пригласил японского премьер-министра Синдзо Абэ посетить РФ в удобное для него время.

Данное приглашение было озвучено после совместной пресс-конференции политиков. Путин добавил, что имеет в виду и посещение Абэ Восточного экономического форума, и некоторых других важных мероприятий, которые планируется провести в России, передает ТАСС.

Премьер-министр Японии в свою очередь заметил, что приедет на форум во Владивостоке в сентябре будущего года и проведет обзор реализации намеченных планов.