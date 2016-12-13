Дональд Трамп уйдет из бизнеса, чтобы заняться президентством

Миллиардер Дональд Трамп, ставший 45-м президентом США, готов полностью отдаться управлению страной и покинуть свой бизнес. Правда, Трамп обещает это сделать только после инаугурации 20 января 2017 г.

Вновь избранный глава Овального кабинета США 13 декабря сделал запись в своем «Твиттере», что готов покинуть бизнес и вплотную заняться президентством, передают РИА Новости.

Трамп отмечает, что по закону он уходить из бизнеса не обязан, но он это сделает после 20 января 2017 года, когда состоится его инаугурация.

Новый глава США сообщил, что его компаниями пока будут управлять сыновья - Дон и Эрик.

Трамп хочет уйти из бизнеса, чтобы избежать конфликта интересов. В настоящее время миллиардер занят подбором команды в президентскую администрацию.