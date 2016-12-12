Депутат парламента Новороссии считает, что Петра Порошенко скоро свергнут

Бегство за границу главы МВД Украины Арсена Авакова очень похоже на подготовку к государственному перевороту на Украине, после чего Порошенко будет свергнут. Так считает спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Парламентарий Новороссии Олег Царев полагает, что Аваков со своими высокопоставленными сподвижниками запросто может лишить поста Петра Порошенко, поэтому украинскому президенту необходимо Арсена Авакова срочно уволить, чтобы лишить его статуса министра Украины.

Ранее Царев заявлял, что на место Петра Порошенко метит бывший глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк, а ближайшее окружение Яценюка – Арсен Аваков, Александр Турчинов (глава Совета безопасности) и Андрей Парубий (председатель Верховной Рады) – вполне реальная сила, которая может совершить госпереворот.