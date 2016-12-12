Кремль надеется на профессионализм нового госсекретаря США

В понедельник, 12 декабря, в Кремле выразили надежду на то, что новый госсекретарь США будет максимально профессиональным и продемонстрирует конструктивный настрой вне зависимости от своей предыдущей должности.

Данное заявление сделал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который отметил, что демонстрация конструктивной позиции - это единственное, что остается в нынешних реалиях.

Представитель Кремля добавил, что это не касается лично Рекса Тиллерсона, которого якобы готовятся назначить на пост госсекретаря США, а относится к каждому, кто займет данный пост в администрации избранного 45-го президента Штатов Дональда Трампа.