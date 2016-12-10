Захарова обратила внимание, что немецкие СМИ молчат об ошибке ВВС США в Ираке

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook задалась вопросом, почему немецкие издания еще не прокомментировали ошибку американских ВВС в Мосуле, стоившую жизни почти 90 иракским военным.



Дипломат отметила, что издания, которые часто обвиняют Россию в том, что действия российской армии в Сирии приводят к потерям среди мирного населения, не спешат заявлять то же самое в адрес США.

Напомним, сегодня ряд иракских СМИ сообщил, что американские ВВС по ошибке нанесли авиаудар по расположениям иракских войск. Это привело к значительным человеческим жертвам: около 90 человек были убиты, еще около ста получили ранения.

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