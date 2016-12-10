В Мосуле США по ошибке разбомбили иракских военных

Около девяноста военнослужащих иракской армии стали жертвами авиаудара, по ошибке нанесенного ВВС Соединенных Штатов в районе Мосула. Еще около ста военных получили ранения.

Об ошибочном ударе американских ВВС сообщили местные СМИ со ссылкой на источник в штабе армии Ирака. Кроме того в результате авиаудара в значительной степени пострадала военная техника, а иракским военным пришлось отступить из удерживаемого ими района.

Как уже сообщалось ранее, жилые кварталы города были сильно разрушены в результате интенсивных бомбардировок, которые ведут самолеты коалиции во главе с США в ходе освобождения Мосула от боевиков запрещенной в России террористической группировки “Исламское государство”.

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