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Минобороны РФ обвиняет американскую авиацию в разрушении жилых кварталов
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Рубль назван супердоходной валютой
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Москвич получил срок за картинку с Пушкиным в соцсети
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В Екатеринбурге во время случившегося потопа обнаружили мумию
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В одной из московских квартир обнаружили тело сотрудника ФСБ
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Стала известна причина, по которой запросил аварийную посадку Airbus А320
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Южной Осетии могут вернуть историческое название
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ЦСКА разгромно проиграл «Монако» в Лиге чемпионов
|12:25
В Липецке дети играли в бейсбол, используя вместо мяча котенка
|12:04
Airbus А320 запросил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону
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В детсаду Братска хулиган взял ребенка в заложники
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В Ленинградской области расследуют дело о расстреле собак
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Появились подробности инцидента с пассажиром в московском метро
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В Подмосковье электричка столкнулась с "Камазом"
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На кольцевой линии московского метро поезда не ходят из-за пассажира
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Следствие начало проверку по факту гибели Олега Попова
|02.11 23:33
Фрадков назначен главой совета директоров концерна “Алмаз-Антей”
|02.11 22:45
В Махачкале задержан глава водоканала в связи с отравлениями горожан
|02.11 22:24
СМИ: поле “Зенит-Арены” не соответствует требованиям ФИФА
|02.11 22:03
В Подмосковье школьница упала с 17 этажа
|02.11 20:55
В Челябинске родители утверждают, что малышей заставляли есть червей в детсаду
|02.11 20:02
Альфонс скрылся с деньгами, взятыми его жертвой в кредит
|02.11 19:40
В Москве маршрутка протаранила остановку с людьми
|02.11 18:59
Сенатор расценил слова Керри как попытку объявить России войну
|02.11 18:34
Реестр запрещенных террористических организаций пополнила секта “Аум Синрикё”
|02.11 17:27
Лавров: Вашингтон должен пересмотреть отношение к Москве для диалога по Алеппо
|02.11 14:48
В Тульской области объявлен режим ЧС: гибнет урожай
|02.11 14:43
Шойгу анонсировал оборонительные меры против НАТО
|02.11 13:36
Украина придумала, что надо писать на российских товарах, чтобы их не покупали
|02.11 11:31
Россия вводит в сирийском Алеппо еще одну гуманитарную паузу