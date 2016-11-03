Минобороны РФ обвиняет американскую авиацию в разрушении жилых кварталов

Обвиняя, в основном голословно, вооруженные силы России в нанесении повреждений больницам и жилым зданиям в Сирии, американская авиация в Ираке делает именно то, чем возмущается в отношении нашей страны.

Такое сообщение для СМИ сегодня сделал начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской. По его словам, 26 и 31 октября ВВС проамериканской коалиции бомбили жилые кварталы в пригородах Мосула, операцию по освобождению которого сейчас ведет иракская правительственная армия. В результате бомбардировки пострадали мирные жители, нанесен ущерб мечети в ближнем городе Хамам эль Элиль. Рудской представил фотокрафии, доказывающие значительные разрушения жилого сектора перед входом туда иракской армии.



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